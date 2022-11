Doppio suicidio di Forlì | l’ideatore de “Le Iene” | “Quel servizio andava fatto”

Il Fatto Quotidiano

Una storia d'amore culminata con due suicidi. Giulietta e Romeo No, più prosaicamente una storia fra il desiderio sublime e la realtà squallida dei nostri tempi malandati nei quali, spesso, Internet ...Leggi ancheForlì, Le Iene tornano sul caso: "Tragedia nella tragedia" Selvaggia Lucarelli si scaglia contro 'Le Iene': ''Programma socialmente pericoloso'' La Zanicchi bacchetta 'Le ... Doppio suicidio di Forlì, ovvero quando Internet prende il posto della concretezza Una storia d’amore culminata con due suicidi. Giulietta e Romeo No, più prosaicamente una storia fra il desiderio sublime e la realtà squallida dei nostri tempi malandati nei quali, spesso, Internet ...Sul caso del doppio suicidio a Forlì, Davide Parenti ha fatto mea culpa. L’autore de Le Iene ha scritto una lettera per fare luce sulla questione.