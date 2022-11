Belluno | uccide l’anziana madre a coltellate e poi si toglie la vita

(Di martedì 15 novembre 2022) (Adnkronos) – Una donna di 88 anni e il figlio di 56 anni sono stati trovati morti, con ferite da coltello, in un magazzino di Mel, in provincia di. Secondo i primi accertamenti l’uomo ha accoltellato la, poi con la stessa lama si è tolto la. I cadaveri sono stati trovati dalla sorella del 56enne. Sulla vicenda indagano i carabinieri, ancora al vaglio le motivazioni del gesto. L’uomo lascia moglie e due figli. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

