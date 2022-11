Bad Bunny è l’artista dell’anno 2022 per Apple Music

(Di martedì 15 novembre 2022) Un artista di fama internazionale, che ha saputo portare le melodie portoricane nel mondo e dimostrare la loro influenza sulla cultura globale per il resto del. L’ultimo album in studio, sesto della sua carriera discografica, Un verano sin ti, lo ha certamente aiutato a scalare le vette delle classificheali più importanti. Oggi, infatti, . Il più grande artista latino di tutti i tempi, che ha conquistato le piattaforme dello streaming, ma in particolare le classifiche di. Badcon il suo ultimo album, Un verano sin ti, ha raggiunto risultati veramente importanti per la sua carriera e per emergere come artista internazionale, portando la cultura e laa portoricana in giro per il mondo dimostrando la sua influenza sulla cultura globale. Photo Credits: ...

BEST ARTIST Adele Beyonce Harry Styles Nicki Minaj ROSALÍA Taylor Swift - VINCITORE BEST SONG, Chencho Corleone - Me Porto Bonito Harry Styles - As It Was Jack Harlow - First Class Lizzo - ...... BEST ARTIST Adele Beyonce Harry Styles Nicki Minaj ROSALÍA Taylor Swift - VINCITORE BEST SONG, Chencho Corleone - Me Porto Bonito Harry Styles - As It Was Jack Harlow - First Class Lizzo - ...Bad Bunny è l'artista dell'anno secondo Apple Music. Il suo Un Verano Sin Ti, uscito a maggio, è stato l'album più ascoltato del 2022 sulla piattaforma.Riconoscendo il successo del suo album 'Un Verano Sin Ti' e il suo impatto sul pop globale, Bad Bunny è stato nominato Artista dell'anno di App ...