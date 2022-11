45enne ai domiciliari con l’accusa di stalking e maltrattatemi

(Di martedì 15 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Squadra Mobile della Questura di Benevento ha tratto in arresto ed ora è aiunsorpreso nei pressi dell’abitazione di una sua ex compagna. Proprio nei giorni scorsi lo stesso individuo era astato scarcerato al termine di un procedimento penale avviato con una denuncia per maltrattamenti che avrebbe inferto alla donna. La decisione del Giudice aveva accolto la tesi difensiva sostenuta dall’avvocato dell’imputato Gerardo Giorgione. Ieri sera comunque si è aggiunto un nuovo capitolo a questa vicenda. L’uomo resterà agli arresitinella sua residenza del quartiere Pacevecchia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

