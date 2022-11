WEC | Ferrari campione del mondo nei Costruttori

(Di lunedì 14 novembre 2022) I colleghi della più famosa Formula 1 arrancano ormai da anni, ma i tifosi del Cavallino Rampante possono trovare un pronto ristoro dal meno scintillante (ma pur sempre importante) campionato di World Endurance Championship promosso dalla stessa FIA che comanda la F1. Nel Mondiale WEC, infatti, lasi è laureatadeldei. È il terzo per Maranello, il secondo consecutivo portato dalla coppia di piloti composta da Alessandro Pier Guidi e James Calado. WEC,delnella classifica: la gioia esplode a fine gara (Credit foto –)“È stata una gara ricca di emozioni opposte; dovevo fare un doppio stint e la vettura andava molto bene, sono salito in macchina e ...

Ferrari

SAKHIR " E' ancora laad essere protagonista del FIA(World Endurance Championship). La Rossa ha infatti conquistato sia il titolo piloti che il titolo costruttori e si è riconfermata campione del mondo. L'...... Kamui Kobayashi e Jose - Maria Lopez mentre il titolo - il quinto del marchio nipponico nel- ... BRIVIDOLa gara di addio alla classe GTE - Pro per, Porsche e Corvette ha arriso ai ... Ferrari si conferma campione del mondo costruttori e piloti nel WEC Ferrari 488 GTE Campione del mondo Piloti e Costruttori nel Mondiale Endurance WEC 2022 nella categoria LMGTE Pro.SAKHIR – Ferrari campione del mondo per il secondo anno consecutivo. Ovviamente non si tratta della Formula 1, ma del FIA WEC (World Endurance Championship). Alessandro Pier Guidi e James Calado si ...