Taylor Mega conferma il flirt con Giaele e svela dei retroscena sulla storia con Alberto De Pisis

Tag24

... ecco una gallery di 25 foto che ritraggono il cast " da Emma Roberts aLautner , per ... Successivo News e anticipazionireunion del cast di One Tree Hill: i fratelli Scott tornano a giocare ...Assurto all'onore delle cronache rosa per la sua storia con, il gieffino ha dichiarato: " I o sono tendenzialmente gay . Però conè nato un feeling che poi si è trasformato in ... Chi è Alberto del Grande Fratello: età, fidanzata, fidanzato Taylor Mega conferma il flirt con Giaele De Donà prima del Grande Fratello Vip e svela dei retroscena sulla storia con Alberto De Pisis.Gf Vip 7, Taylor Mega parla dell’attrazione per Giaele De Donà e del suo flirt con Alberto De Pisis: “Lui è sempre stato gay, poi…”. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.