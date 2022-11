Stupore a Ballando con le Stelle | i ballerini per una notte del 19 Novembre 2022

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 14 novembre 2022) Sabato 12, su Rai 1, è andata in onda una nuova puntata dicon le. Questa diciassettesima stagione, nonostante i momenti di difficoltà, sta tenendo alta l’attenzione degli spettatori. L’allontanamento di Enrico Montesano dalla trasmissione ha suscitato grande scalpore, ma ciò non sta impedendo a Milly Carlucci di provare a donare momenti di qualità. In particolare, sono stati annunciati i nomi dei protagonisti che, nel settimo appuntamento, in onda il 19, vestiranno i panni diper una. Si tratta di personalità molto amate che, sicuramente, sapranno cavalcare il palco con grande entusiasmo.con le, Milly Carlucci annuncia iper unadel ...