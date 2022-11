Sospese 145 imprese dell’appalto dell’ex Ilva | cantieri liberati entro oggi

(Di lunedì 14 novembre 2022) Dopo la decisione, ora Acciaierie d’Italia, di sospendere da lunedì prossimo l’attività di 145appaltatrici nel siderurgico di Taranto, potrebbero essere circa duemila i lavoratori che saranno collocati in cassa integrazione. Da qualche giorno, per la verità, filtravano dalla fabbrica ipotesi di un’ulteriore stretta da parte dell’azienda, che è poi arrivata in queste ore con la comunicazione via pec spedita alle ditte., 145 ditteexdovranno liberare iall’interno dello stabilimento siderurgico di Taranto su disposizione dell’azienda. Più volte l’Ad Lucia Morselli ha esplicitato la crisi di liquidità. La sospensione potrebbe essere riconducibile proprio a questa crisi. Acciaierie d’Italia ...

... nella sede della Camera di commercio di Taranto, su come fronteggiare un'emergenza gravissima, legata alla sospensione da oggi, decisa da Acciaierie d'Italia, nei confronti diaziende dell'...Entro oggiditte dell'appalto ex Ilva dovranno liberare i cantieri all'interno dello stabilimento ... La società ha precisato che sono"le attività oggetto degli ordini, nella rispettiva ...È il giorno delle sospensioni. Da oggi 145 imprese appaltatrici di Acciaierie d’Italia, ex Ilva, sono fuori dalla fabbrica. Sospese sino al 16 gennaio. E con loro, gli ordini in corso .... Da oggi 145 imprese appaltatrici di Acciaierie d’Italia, ex Ilva, sono fuori dalla fabbrica a Taranto. Sospese sino al 16 gennaio. E con loro, gli ordini in corso e il personale dipendente. Ancora o ...