Quali sono le finalità per cui si può richiedere un prestito

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 14 novembre 2022) Per realizzare un piccolo progetto personale per il quale non si dispone della liquidità necessaria è possibile prendere in considerazione l’opportunità di rivolgersi a una banca o a un’agenzia di credito per ottenere un. Ma ? Scopriamolo insieme. Ledei prestiti Ilè un importante strumento di credito messo a disposizione di privati e famiglie che vogliono disporre di immediata liquidità per soddisfare delle esigenze. La procedura prevede una richiesta formale da inoltrare a un banca, a una società finanziaria o a un intermediario presentando una serie di documenti che comprovano la propria capacità economica nell’onorare il debito contratto. Una volta che la domanda viene approvata, il beneficiario dovrà pagare le rate mensili previste dal piano di ammortamento per un determinato periodo che non supera mai ...