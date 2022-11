“Odio il comunismo” L’enigma Zeman | eterno Davide contro Golia

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 14 novembre 2022) In fondo Zdenekè un enigma se non una contraddizione. Sempre con quell’aria di starsene fuori dal mondo, ma fa lo stesso di quelli drogati del mondo, delle sue lusinghe. Si è fatto anche l’autobiografia, affidata ad Andrea di Caro della Gazzetta e giustamente pubblicizzata da una intervista per l’appunto pubblicitaria, di quelle a soffietto, che non fa male leggere, come un gazzosino, domande poche per non dire nessuna, più che altro rilanci, sottolineature. Ma queste son cose da addetti ai lavori.e il contrario di: grandissimo ma non ha vinto niente, fustigatore del sistema, grillo parlante odiato dai colleghi che gli dicevano, non proprio a sproposito: se tutto è così marcio, cosa ci resti a fare? Ma i soldi fanno comodo anche ad un boemo avvolto nel suo fumo esistenziale. Del Piero troppo muscoloso, ricordate? ...