Mercato vino | Alleanza Cooperative | situazione stabile e ancora positiva

(Di lunedì 14 novembre 2022) ROMA – “resta, non si intraprendano strade che rischiano di essere controproducenti” afferma Luca Rigotti, Coordinatore del settoredi, che continua: “Ladiper il settore, nonostante le difficoltà legate ai rincari resta, sebbene ci attendiamo nel prossimo futuro una minore dinamicità e maggiori incertezze legate all’attuale quadro geopolitico ed economico. Occorre tuttavia attendere la chiusura della campagna vendemmiale e ragionare su dati consolidati, evitando di intraprendere in maniera affrettata strade e misure che rischierebbero di non essere risolutive, anzi controproducenti”. I dati mostrano che a ...

WineNews

Intelligenza artificiale applicata agli sport, aldell'arte, alle materie prime, al, alla pubblicità. Se ne creavano in continuazione. Lavoro in questo settore da molti anni. Conosco la ...... una mostradi prodotti enogastronomici e altri articoli a tema natalizio curata proprio ... salumi, birra artigianale,). Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di adesione al ... Vino e “GenZ”: gli under 25 si approcciano al mercato con caratteristiche peculiari Ti informiamo che, per migliorare la tua esperienza di navigazione questo sito utilizza dei cookie. In particolare il sito utilizza cookie tecnici e cookie di terze parti che consentono a queste ultim ...Simei 2022: il meglio della tecnologia in cantina si dà appuntamento a Milano dal 15 al 18 novembre. Intervista al presidente di Unione Italiana Vini.