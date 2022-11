Ginnastica | secondo la direttrice tecnica Maccarani le atlete che hanno denunciato abusi sono manipolate | “Colpa di scuola e genitori”

(Di lunedì 14 novembre 2022) “Quanto di peggio può uscire dall’indole umana”. È questa l’espressione usata dalladella nazionale diritmica, Emanuela, nel commentare le testimonianze delle “due ginnaste”, le ex farfalle azzurre Nina Corradini e Anna Basta che negli scorsi giornidi aver subito, maltrattamenti e umiliazioni pubbliche nell’Accademia di Desio. In un lungo messaggio audio, riportato da La Repubblica,ha respinto qualsiasi responsabilità nonostante le decine di denunce arrivate negli scorsi giorni, dando laalla “società civile, alla responsabilitàale e all’attività scolastica di base che non forma e non prepara i nostri ragazzi alla vita”. “Credo ...

OA Sport

...enella zona tecnica qualificandosi per i campionato nazionale che a Padova, sabato 28 maggio, lo vede raggiungere la seconda posizione. Riccardo Lume comincia a praticare la...E lo facciamo alla luce dello scandalo che coinvolge il mondo dellaritmica in Italia. ... Ecco, questome è un abuso e chi educa oggi non può più non considerare tutti gli aspetti ... Ginnastica artistica, l'Italia domina a Combs La Ville. Trionfi tra juniores e allieve, Giulia Perotti illumina la scena Ginnastica, Allievi Gold 3: titolo italiano per i due alfieri della Andrea Doria Francesco Calanni Fraccono e Riccardo Lume ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Quale confine tra rigore e violenza Le denunce delle farfalle della ginnastica ritmica ...