AGI - Agenzia Italia

Sul luogo della strage tantiper commemorare le vittime.I passanti vi lascianomentre le forze di sicurezza presidiano e decine di giornalisti turchi e internazionali affollano la zona. "Me l'aspettavo, certo che me l'aspettavo. Si stanno ... Garofani rossi per commemorare le vittime dell'esplosione sulla Istiklal Caddesi a Istanbul Il sindaco di Istanbul eletto con l'opposizione, Ekrem Imamoglu, ha visitato tutti i negozi della via durante la mattinata mentre nell'area dove è esplosa la bomba ...Garofani rossi sul luogo dell'attentato Il sindaco di Istanbul eletto con l'opposizione, Ekrem Imamoglu, ha visitato tutti i negozi della via durante la mattinata mentre nell'area dove è esplosa la ...