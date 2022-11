Calciomercato.com

L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com , mette sotto la... Milan -2 - 1 Sozza (Var: Fabbri) 6 'Gara molto difficile ma ben diretta. Gli episodi ...Cominciamo da Casarin che ci sembra più autorevole: Milan -per Sozza. Due casi ... Nel primo tempo (34')d'ingrandimento in area rossonera per un contrasto Kalulu - Biraghi: il ... 'Fiorentina, lente d'ingrandimento su Fabbri: 'É la sua gestione del Var che ha deciso la partita' L'ex attaccante Fabrizio Ravanelli ha commentato nel corso della trasmissione Pressing su Mediaset il discusso episodio del gol che ha regalato la vittoria al Milan contro la Fiorentina. Sotto la ...Milan-Fiorentina, Casarin e la Gazzetta assolvono Sozza: l’attaccante viola sembra allargare la gamba sinistra per propiziare l’impatto ...