Edoardo Tavassi pazzo di Micol Incorvaia e sui social esplode l’hashtag #incorvassi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 14 novembre 2022) E’ questa la coppia che ci farà tanto parlare e che farà impazzire i fan del Grande Fratello VIP 7? E’ la coppia, che ancora non è tale, formata da? Quando c’è di mezzo il fratello di Guendalinabisogna sempre stare molto attenti perchè il limite tra realtà e funzione è sempre molto sottile ma sembra proprio che questa voltanon stia fingendo e che si sia preso una bella cotta per. E sui, molti spettatori, fanno già il tifo per loro. Non poteva mancarededicato ai due: nascono gli, i fan di questa strana ma romantica coppia., entrato nella casa del Grande Fratello VIP in cerca della ...