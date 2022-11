La Gazzetta dello Sport

era stato chiamato alla guida del Rijeka il 4 settembre scorso, e in undici partite fra campionato e coppa nazionale ha ottenuto quattro vittorie, un pareggio e sei sconfitte. Ieri, ...Circolavano da giorni voci su un possibiledi, e proprio l'allenatore aveva commentato la situazione così: "se questa potrebbe essere la mia ultima partita lo sanno al momento soltanto il ... Cosmi, addio Rijeka: esonerato dopo il 2-7 in casa con la Dinamo Zagabria L'annuncio del club su Twitter, l'allenatore italiano era stato ingaggiato a settembre. Il Rijeka è ottavo in campionato ...Il cantante di “Viola” è tornato a parlare del cancro al pancreas che lo ha colpito qualche mese fa Fedez è tornato a parlare del tumore al pancreas che lo ha colpito nel mese di marzo. A distanza di ...