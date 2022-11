Calciomercato | Giuntoli punta Samardzic e Thuram

Spalletti è stato sicuramente aiutato dalle intuizioni di, che non a caso aveva portato il Carpi in serie A, non so se mi spiego, è una roba tipo la Juve che vince tre Champions di fila'. ...Tutte le news sulNapoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieIn ogni caso, Giuntoli è già nella fase di preparazione perché con il nuovo anno pensa a come blindare ancor di più il Messi della Georgia anche se ha un contratto fino al 2027, senza clausola, ed è ...Il Napoli ha già iniziato a pianificare le prossime operazioni di mercato. Il direttore sportivo Giuntoli ha messo nel mirino due nomi.