(Di lunedì 14 novembre 2022) Il fuoriclasse portoghese: "Qualcuno non mi voleva già la passata stagione" ROMA - "Mi". Cristiano Ronaldo e il Manchester United sono ai titoli di coda: in un'intervista a Talk Tv, il ...

Tiscali

Il fuoriclasse portoghese: "Qualcuno non mi voleva già la passata stagione" ROMA - "Mi sento tradito". Cristiano Ronaldo e il Manchester United sono ai titoli di coda: in un'intervista a Talk Tv, il ...- In estate è andato vicino tanto così dal trasferimento al Manchester United. La Juve l'... Sliding door del(mercato), storia di affari saltate e rinascite a Torino. Rabiot si è preso la ... Calcio: ManUtd. CR7 'Mi sento tradito, Ten Hag non mi rispetta' Il fuoriclasse portoghese: 'Qualcuno non mi voleva già la passata stagione' ROMA (ITALPRESS) - 'Mi sento tradito'. Cristiano Ronaldo e il ...L'allenatore dei Red Devils ha precisato sulla mancata convocazione dell'asso portoghese nella gara di League Cup contro l'Aston Villa ...