A Caronno Pertusella una serata per parlare di gatti

varesenews.it

I Comuni di Saronno ehanno inviato una lettera agli Enti preposti alla tutela dell'ambiente e della salute (ARPA, Provincia, ATS Insubria) per sollecitare la risoluzione della problematica connessa ai ...Gli amici che erano con lui hanno chiamato i soccorsi: sul posto l'ambulanza della Croce Azzurra die l'elisoccorso di Como , intervenuti per un'intossicazione etilica (come ... Allarme puzza tra Saronno e Caronno Pertusella: i due Comuni insieme contro gli odori molesti Normative e gestione per i gatti liberi e quelli di colonia: mercoledì 16 una serata per parlarne, a Caronno Pertusella, con l'Enpa ...Segnalazioni di presunti ladri a Caronno Pertusella. Dove, soltanto nei giorni scorsi, le segnalazioni riguardavano la presenza di un finto corriere, che si aggirava nei dintorni delle case in orario ...