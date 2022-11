Verona | Setti | devo riflettere su tutti

(Di domenica 13 novembre 2022) ", su. Una cosa così non me lo sarei mai aspettata: per nove undicesimi c'era la squadra dell'anno scorso. Non posso pensare che questa squadra non possa salvarsi. Cosa fare con ...

Questo il commento rilasciato dal presidente del Verona, Maurizio Setti, ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta casalinga arrivata con lo Spezia, che vede adesso il Verona ultimo in classifica con 5 punti. "Non siamo retrocessi, per l'amor di dio, ma non riesco a capire una prestazione del genere dopo quella con la Juve. In questo momento è tutto messo in discussione, è un qualcosa che non mi sarei mai aspettato. Oggi in campo c'erano 9 undicesimi della squadra dell'anno scorso."