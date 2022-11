Salvo By Night torna a “Tu sì que vales” | “Silvio Berlusconi è mio zio e vi caccia tutti”

A Tú sí que vales le arancine speciali dei ragazzi speciali siciliani. Non solo partecipazione trash diBy, nel programma del sabato sera di Canale 5 va in onda anche la bella storia di una cooperativa di ragazzi disabili che hanno trovato lavoro e dignità in un locale nisseno, il N'...Bya Tu si que vales si è scagliato contro Rudy Zerbi. Il concorrente ha bisticciato con tutti i giudici e dato sfogo alle sue lamentele urlando a Zerbi: 'Vai a casa!'.voleva ...Salvo By Night non molla mai. Salvatore Lo Iacono anche ieri sera è stato ancora tra i protagonisti di “tu si Que Vales“, la trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. L’artista palermitan ...Salvo By Night non molla mai. Salvatore Lo Iacono anche ieri sera è stato ancora tra i protagonisti di “tu si Que Vales“, la trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. L’artista palermitan ...