Piani di accumulo di capitale pac | inutili contro l’inflazione | sbagliati sempre Ecco perché

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 novembre 2022) Esistono soluzioni sensate per proteggere più o meno bene i propri risparmi dal. Una delle più semplici è sottoscrivere i Btp Italia di prossima emissione. Ma non sono quelle che piacciono a banche e cosiddetti consulenti,su di esse guadagnano pochissimo o niente. Per questo indirizzano i risparmiatori in varie direzioni, quasi mai verso quelle giuste. Ad esempio gli propongono investimenti azionari, per il semplice motivo che è il comparto dove i fondi raschiano via più commissioni. Peccato che negli anni di alta inflazione siano stati un disastro. Per allargare il discorso c’è un quiz che passa in rassegna varie alternative: Cosa difende dal?. Per le risposte e approfondimenti scrivere a: scienza@gmx.de. Il colmo dei colmi è però consigliare i cosiddettidi ...