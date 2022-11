Napoli | Gazzetta | “Show azzurro al Maradona”

Leggi su seriea24

(Di domenica 13 novembre 2022)- Come riporta laad oggi ilvola in campionato dopo davvero tante battute dal resto in tante occasioni. “A gennaio. La Compagnia di Luciano Spalletti chiude gli spettacoli del 2022 tra molti applausi e qualche brivido. Anche ieri la recita delè stata divertente: meno scintillante di altre, ma sempre convincente per il modo in cui i giocatori recitano alla perfezione il copione e sono padroni del palcoscenico. Contro l’Udinese c’è stato un solo problema: la capolista ha fatto calare il sipario con unamezzoretta di anticipo concedendo ai bianconeri di riaprire nel finale una partita già archiviata. Un errore di leggerezza più che di presunzione e magari anche un segnale di stanchezza mentale per il lunghissimo ciclo di incontri ravvicinati. Non è un caso che sia ...