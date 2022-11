LIVE Ruud-Auger-Aliassime 5-4 | ATP Finals 2022 in DIRETTA | i servizi dominano la scena | ancora nessun break

(Di domenica 13 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4. A zero tiene ilo il norvegese per la terza volta nel match. 40-0 Seconda al corpo di: tre chance per il 5-4. 30-0 Scappa in lunghezza il rovescio di. 15-0la prima esterna da destra per. 4-4. Risale da 15-30, beneficiando anche di qualche errore di. 40-30 Sbaglia con il drittodopo una risposta profonda. 30-30 Molto aggressivonon riesce nel passante da lontano. 15-30 Risposta velocissima di: gran riflesso e...

Si apre il programma delle ATP Finals 2022: al Pala Alpitour scendono in campo Caspere Felix Auger - Aliassime nel primo match del gruppo Verde. Questa sera alle 21 c'è Nadal - Fritz. L'incontro in programma su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, anche in streaming su NOW. Sul ...... che vedrà scendere in campo come primo match la sfida nel doppio Arevalo/Rojer vs Glasspool/Heliovaara, cui seguirà il primo incontro del tabellone singolare convs Auger - Aliassime; prima di ...Si apre il programma delle ATP Finals 2022: al Pala Alpitour scendono in campo Casper Ruud e Felix Auger-Aliassime nel primo match del gruppo Verde. Questa sera alle 21 c'è Nadal-Fritz. L'incontro in ...Domenica 13 novembre è in programma il match Nadal-Fritz, valido per le ATP Finals 2022 di Torino: info partita e diretta streaming ...