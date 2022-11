Imprese di autotrasporto stabilmente in Italia | va a loro la ' pole position' nella corsa per ottenere i finanziamenti

Agenzia ANSA

Lediitaliane partiranno in "pole position" nella corsa per ottenere i finanziamenti statali. A favorirle, rispetto a quelle straniere di altri Paesi membri dell'Ue per le quali ...Lediitaliane partiranno in "pole position" nella corsa per ottenere i finanziamenti statali. A favorirle, rispetto a quelle straniere di altri Paesi membri dell'Ue per le quali ... Dl aiuti ter:ipotesi bonus autotrasporto solo a imprese italiane - PMI Riascolta L'Albo fotografa l'autotrasporto italiano di Container. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.E’ ancora tempo di scioperi per l’autotrasporto europeo. A partire dalla mezzanotte del prossimo 13 novembre la Spagna dei trasporti si ferma a tempo indeterminato. A deciderlo è stata l’associazione ...