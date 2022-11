Foggia corsaro a Monopoli | il Fasano perde a Martina Franca e la Cavese è sempre in testa davanti ad otto pugliesi Calcio serie C girone C e serie D girone H

Leggi su noinotizie

(Di domenica 13 novembre 2022)0-2 e Taranto-Viterbese 2-1. Audace Cerignola-Az Picerno, Crotone-Fidelis Andria e Juve Stabia-Virtusvilla Fontana alle 17,30. Sono fra le partite in programma oggi per il campionato didiC. InH, fra le altre gare in programma oggi Bitonto-Gladiator 2-3, Casarano-Puteolana 1-1,villa in Sinni-Molfetta 0-1, Gravina in Puglia-Nardò 0-2,-Città di2-1; Brindisi-Barletta 1-2; Afragolese-Team Altamura alle 15,30. In classifica:al comando con 23 punti; Barletta, Città die Nardò 21; Team Altamura 19; Brindisi e ...