Fedez racconta com’è cambiata la sua vita dopo il tumore | «Ho ancora problemi Chi l’ha detto che bisogna essere per forza migliori?»

(Di domenica 13 novembre 2022) Il rappertorna a parlare della sua malattiando quali sono le conseguenze chesubisce delal pancreas. «Vivo assolutamente bene oggi, anche se hodi tipo gastrico, di digestione. Il mio pancreas, o meglio quel che ne rimane, non produce più abbastanza enzimi e sono costretto ad assumerli prima di mangiare». Così è iniziato il racconto del cantante al talk «Brutto male addio» a Il Tempo della salute di Milano. Sono diversi i punti che ha toccato nel suo intervento. Ci ha tenuto a fare una riflessione sulla narrazione che si creache una persona ha superato una malattia. «Si crea una sorta di imperativo a. Ma chi lo hache uno per ...

"Sono stato comunque fortunato" Su come sia cambiata la sua vita dopo il tumore,ha detto: " È presto per tirare le somme ". Ma spiega che ha ancora alcune difficoltà nella digestione. "Devo ...Su Instagram il rapper di Disumano: Quindipropone una riflessione sia sull'importanza delle cicatrici che sul loro significato nella vita quotidiana: Infine: 'Dobbiamo essere ...MeteoWeb Fedez lo aveva annunciato nel mese di marzo. Un tumore al pancreas si era palesato all’improvviso. Il cantante era stato sottoposto ad un’operazione chirurgica. Si trattava di un raro tumore ...Fedez è tornato a parlare della malattia e di come il tumore ha cambiato la sua vita rendendolo più cinico: "Se si è stronzi si può anche rimanere benissimo stronzi come prima, senza che per questo su ...