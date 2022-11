Ascolti Tv 12 novembre | “Tu sì que valès” cala ed è rimontato da “Ballando” Poi Trinità | Sapiens | Minions | la sprint race | ma tutti abbondantemente sotto un milione

Leggi su tvzoom

(Di domenica 13 novembre 2022)al top: su Rai1 il Tg1 delle 20.00 a 4,582 milioni e 25,7%. “in pista” a 4,4 milioni e 23,2%. Su Canale5 “Tu si que vales” 3,823 milioni e 26,55%. “con le stelle” 3,814 milioni e 26,1%. Il Tg1 delle 13.30 a 3,649 milioni e 26,6%. Formula Uno da San Paolo (in diretta alla 20.30 su Sky e in differita alle 21.30 su Tv8) e calcio nel menù ulteriore della televisione. Con Bologna-Sassuolo sulla pay e a partire dall’access ladel Brasile, è stato ancora il confronto tra Maria De Filippi (TSQV) e Milly Carlucci () a caratterizzare il sabato sera televisivo del 12. Lato Viale Mazzini, Rai2 ha mandato in onda il telefilm Blue Bloods e Rai3 – dopo Le parole – la nuova puntata della nuova ...