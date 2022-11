Roma | Dybala al Mondiale ma in dubbio con il Torino

Domani sarà la volta della, con una presenza speciale: 'gioca e vola a Doha'. E domenica sera ci sarà lo scontro tra Juventus e Lazio, con la sfida tra i bomber: 'Vlahovic in forte dubbio,...- M issione compiuta. Pauloè stato convocato dal commissario tecnico dell' Argentina, Lionel Scaloni , per il Mondiale in Qatar . Lo ha annunciato direttamente il tecnico della Nazionale .Come arriva la Roma Se Dybala punta al massimo alla convocazione per giocare una manciata di minuti nel finale, diverso è il discorso per Karsdorp. L’olandese probabilmente ...Oggi la rifinitura che permetterà a Mou di decidere Una doppia gioia per Dybala, tornato ad allenarsi in gruppo e convocato per il Mondiale dall’Argentina. Inoltre c’è stata una tregua da Mourinho e K ...