Meta | i licenziamenti sono colpa dell' ambizione smodata di Zuckerberg

(Di sabato 12 novembre 2022) Per dedicarsi a progetti velleitari chefalliti in poco tempo negli anni la società ha assunto migliaia di persone, che poirimaste in azienda senza uno scopo preciso

Secondo i post, l'immagine mostra i dipendenti di Twitter che protestano contro i massiccidell'azienda in seguito alla sua acquisizione da parte di Elon Musk. Verità: Una ricerca per ...... la conferenza sul clima , per fermare il surriscaldamento del pianetaha tagliato 11mila posti di lavoro tra Facebook, Instagram e Whatsapp.anche in Italia Sta arrivando il Black ...Ora si inizia a parlare anche di bancarotta per Twitter. Nel frattempo, alcune figure storiche dell'azienda, fra i quali i responsabili della sicurezza e della privacy, hanno annunciato le dimissioni ...In primavera hanno cominciato a licenziare le startup. Poi i colossi tecnologici hanno rallentato o congelato le assunzioni. Fino alla raffica di licenziamenti di oggi: decine di migliaia di persone i ...