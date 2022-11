Le Monde | ' Ocean Viking | un disastro europeo'

(Di sabato 12 novembre 2022) "L'Unione europea non aveva bisogno di questo. Già alle prese con una guerra alle sue porte, una crisi energetica, la crescita dell'inflazione e le tensioni che questo contesto esacerba fra i suoi ...

... riporta alla luce la sua incapacità ad organizzare la solidarietà al suo interno": è quanto scrive il quotidiano francese Le Monde in un editoriale dal titolo 'Ocean Viking, un disastro europeo'. 'Il salvataggio francese della Ocean Viking rompe il rapporto Parigi - Roma e mina gli sforzi di normalizzazione di Giorgia Meloni'. Lo scrive oggi Le Monde sulla vicenda della nave umanitaria della Ong Sos Mediterranee. Continua il braccio di ferro tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Màcron sulla questione immigrazione. Il caso "Ocean Viking" ha aperto una crisi diplomatica tra Italia e Francia, che potrebbe arrivare in s ...