Inzaghi avverte l’Inter | “Contro l’Atalanta sarà decisivo un aspetto per vincere”

(Di sabato 12 novembre 2022) Titoli di coda sul 2022 del. Un anno di gioie e dolori per i nerazzurri, iniziato con la vittoria della Supercoppa Italiana, proseguito con la conquista della Coppa Italia e impreziosito con la qualificazione agli ottavi di Champions League. Lo scudetto perso all’ultima giornata e l’inizio non brillante del nuovo campionato rimangono però ferite aperte, chevuole tentare di rimarginare a partire dall’ultimo match dell’anno. Atalanta-Inter, le parole diI nerazzurri sono ancora alla ricerca della prima vittoria in uno sdiretto. L’allenatore piacentino si è così espresso sull’argomento: “In campionato è mancato qualcosa: chiaramente dobbiamo lavorare di più sugli episodi e sui dettagli. In Champions siamo riusciti a ...

... Nicola Ventola, esprime la propria opinione in merito alla squadra allenata da Simone. 'L'... In più, anche se non tutti saranno d'accordo, secondo mepure la perdita di Arturo Vidal che ...... SimoneDopo il ko con la Juventus nell'ultimo turno di campionato , in casa Inter siun senso di frustrazione e preoccupazione, scrive la Gazzetta dello Sport. Il club è ... Inter, Inzaghi avverte l'Atalanta: "Vogliamo vincere il primo scontro diretto" - Sportmediaset "Sarà una sfida difficilissima perché sappiamo che Bergamo è un campo molto ostico. Faranno la differenza le motivazioni che le due squadre riusciranno a mettere in campo. Sia noi sia l'Atalanta abbia ...Inter, l'ad Beppe Marotta ha commentato a freddo la sconfitta contro la Juventus. La delusione tra i dirigenti è palpabile. Contro il Bologna serve una reazione immediata. "Servono profonde riflession ...