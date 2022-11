Aia | il procuratore capo D’Onofrio arrestato per traffico di droga

(Di sabato 12 novembre 2022) La guardia di finanza haRosariodell’AIA (associazione italiana arbitri), perdiLa Guardia di Finanza ha conclusione un’operazione che ha portato all’arresto di 42 persone -italiani, albanesi e spagnoli – perdi. Gli arrestati hanno introdotto nel territorio lombardo oltre sei tonnellate di marijuana e hashish dal 2019 al 2021. Tra gli arrestati c’è anche Rosariodell’AIA, l’associazione italiana arbitrale. Ex ufficiale dell’esercito, secondo i Pm era il factotum della logistica. La notizia ha colto di sorpresa i vertici arbitrali italiani. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il presidente ...

