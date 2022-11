Valentina Ferragni | l’ex Luca Vezil frequentava un’altra mentre erano fidanzati? Lei lancia una frecciatina | cosa è successo

(Di venerdì 11 novembre 2022)hato unaal suo exche, secondo alcuni, avrebbe iniziato una relazioneera ancora fidanzato con la sorella di Chiara. I due hanno annunciato pubblicamente la loro separazione parlando però di un rapporto affettuoso e sottolineando la loro reciproca stima e rispetto. Ma per alcuni le cose potrebbero essere andate in modo diverso. Nelle settimane a seguire sono arrivate varie indiscrezioni sui presunti flirt di uno e dell’altra. Primaavrebbe avuto un flirt con l’attore spagnolo Alvaro de Juana, storia però prontamente smentita dalla diretta interessata, e ora si parla di un flirt di. In alcune foto che si sono diffuse ...

elegantissima in top bustier. La lingerie a vista è di gran tendenza in questo 2022, come dimostrano le grandi star italiane (e non solo). Da Laura Chiatti a Elisabetta Gregoraci , ...Venerdì il primo faccia a faccia in tribunale Luca Vezil,è un ricordo: chi è la nuova fidanzata. 'Le scriveva già prima di lasciarsi' Bradley Cooper e Irina Shayk, le foto insieme ...Luca Vezil paparazzata con una misteriosa donna, l'ex Valentina commenta su Instagram. Valentina Ferragni e Luca Vezil come tutti sappiamo si sono lasciati, dopo tanti anni di fidanzamento e l'annunci ...Home » gossip » Luca Vezil, l’ex di Valentina Ferragni ha un nuovo amore Secondo il gossip delle ultime ore, Luca Vezil, ex di Valentina Ferragni, avrebbe un nuovo amore. Il digital influencer ha ...