Ucraina | Zelensky | ' insieme a Usa stiamo costruendo scudo aereo'

(Di venerdì 11 novembre 2022) Kiev, 11 nov. (Adnkronos) - "Grazie a Joe Biden e all'amichevole popolo americano per un'altra dimostrazione di solidarietà: un pacchetto di aiuti contenente sistemi di difesa aerea Avenger e missili per i sistemi di difesa aerea Hawk.unoper proteggere gli ucraini pacifici e ciavvicinando alla vittoria sull'aggressore". Lo ha scritto su Twitter il presidente dell'Volodymyr, ringraziando il presidente statunitense per il nuovo pacchetto di aiuti militari stanziato dall'amministrazione Usa. I mezzi di difesa aerea sono "proprio ciò che è necessario, ciò che abbiamo chiesto", ha affermatonel suo videomessaggio serale, riferendosi all'annuncio degli Usa di ieri del ...

... più politica che militare, nel conflitto in. Il ministro della difesa russo Sergei Shoigu ... I vertici ucraini incluso il presidente Volodymyrhanno preso con cautela l'annuncio russo ...Terrorizzato da questo scenario, il presidente dell'Volodymyr Zelens'kyj () ha tuonato che qualsiasi tentativo di far saltare in aria la diga della centrale idroelettrica " inondando ...Secondo il generale USA, Mark Milley, occorre puntare a colloqui che possano mettere fine alla guerra, poiché la vittoria militare potrebbe non essere possibile né per la Russia né per l'Ucraina. I ...