Corriere dello Sport

Anche nei minuti precedenti, con Traoré che ha potuto calciare in beata solitudine sfiorando la rete dell' 1 - 0 ,era piazzato male, a metà del guado, né troppo avanti per anticipare né ...... tra i grandi esclusi tre giocatori della Serie A : Fikayo Tomori , Tammy Abraham e Chris. Ci sono invece James Maddison , Callum Wilson (entrambi fuori dal giro da tre anni) e Marcus ... Smalling, niente Mondiali: ma c’è il rinnovo con la Roma A 33 anni (li compirà il 22 novembre) accumulare 1.762 minuti in due mesi e mezzo di partite non era nei programmi. Purtroppo il suo vice, Marash Kumbulla, si è fermato due volte per problemi muscolar ...Non fa parte della lista dei convocati di Southgate per il Mondiale Fikayo Tomori: una scelta che lascia qualche perplessità, preferito Maguire ...