Scuola senza voti | l' esperimento a Scandicci ' Valutiamo maggiormente le competenze'

A Roma, in un liceo, i voti appaiono solo alla fine dell'anno scolastico. Cosa ne pensano i dirigenti fiorentini Moltissimi sono a favore. E al Iis Sassetti - Peruzzi hanno già ...... ovvero la sinistra ufficiale, crede che l'aumentolimiti dei diritti individuali sia l'... È questa mentalità che, negli ultimi 50 anni, ha distrutto lae l'università. Nel Novecento l'...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...A Roma, in un liceo, i voti appaiono solo alla fine dell'anno scolastico. Cosa ne pensano i dirigenti fiorentini Moltissimi sono a favore. C'è chi ha già iniziato ...