Sciopero trasporti Atac e Cotral a Roma venerdì 11 novembre 2022 | orari di bus e metro oggi

(Di venerdì 11 novembre 2022) Sarà unnero per i pendolari della Capitale. Sì perché per la giornata di domani,11, è previsto unodi ben 4 ore, che interesserà le linee. Ad aver indetto lo, che prenderà il via alle 8 e 30 e si protrarrà fino alle 12 e 30, sono state le sigle sindacali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uile Ugl Ena. E sono stati proprio i sindacati a evidenziare come il tentativo di conciliazione nell’incontro dello scorso 26 ottobre non è andato a buon fine, anzi ha solo evidenziato le divergenze, in quanto mancherebbe da parte dell’azienda la volontà di risolvere la vertenza. I motivi dellodeiSono diversi i punti sui quali è mancato l’accordo e tra gli ...

Potrebbero esserci cancellazioni e ritardi nella circolazione dei mezzi pubblici in molte città durante tutta la ...Per questo, in occasione della giornata didi domani 11 Novembre, una nostra delegazione incontrerà l'Assessore aidella Regione Puglia per portare sul tavolo proposte concrete ...Treni, autobus e metro fermi per lo sciopero nazionale: ecco gli orari dello stop città per città e i consigli per non evitare problemi ...Oggi, venerdì 11 novembre 2022, è stato proclamato uno sciopero nazionale del trasporto pubblico che durerà quattro ore ...