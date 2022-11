Ostia | blitz alle case popolari | unità cinofile passano al setaccio le abitazioni di viale da Gama

(Di venerdì 11 novembre 2022)dei carabinieri questa mattina all’alba nelle“Lotti” a. Diverse pattuglie, con l’aggiunta dellee di un elicottero, stanno passando alledi edilizia residenziale pubblica nei pressi diVasco da. L’attività arriva in seguito a diversi episodi di violenza l’ultimo dei quali avvenuto lo scorso 4 novembre quando ignoti hanno esploso diversi colpi di pistola, a scopo intimidatorio, nei pressi degli edifici. In aggiornamento… Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diX Municipioilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...

Al loro arrivo i militari della compagnia dinon hanno trovato nulla se non alcuni bossoli a terra, almeno dieci. La zona già in passato già oggetto di controlli,e operazioni dei ...delle forze dell'ordine hanno più volte dimostrato gli interessi dei clan Spada e Di Silvio su, dei Casamonica a Cinecittà, dei Moccia su Tor Bella Monaca: in molti ricordano ancora la ...Pattuglie e unità cinofile stanno passando al setaccio le abitazioni di edilizia residenziale pubblica nei pressi di viale Vasco da Gama ...Il dispiego di numerose squadre dei carabinieri è stato reso necessario per le varie possibilità di fuga in quel complesso immobiliare ...