Morte di David Rossi | indagati tre pm di Siena Rizzetto FdI | «Atto che farà ulteriore chiarezza»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 11 novembre 2022) La Procura della Repubblica di Genova ha iscritto sul registro deglii tre ex pubblici ministeri della Procura diche, come riporta La Verità, effettuarono il sopralluogo nella stanza di, l’ex capo della comunicazione di Mps, morto il 6 marzo 2013. Una notizia che fa discutere.di: «Passaggio molto importante» «È un passaggio molto importante. Non mi ergo a giudice né a pm né ad avvocato, ma penso che, dopo un po’ di tempo, questo». Lo afferma all’Adnkronos il deputato FdI Walter, membro della Commissione di inchiesta sulladi...