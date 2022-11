Meloni | Sorpresa da reazione aggressiva Francia | incomprensibile e ingiustificata

L'Arena

Roma, 11 novembre 2022 "Sono rimasta molto colpita dalla reazione aggressiva del Governo francese che è incomprensibile e ingiustificata". Così il presidente del Consiglio in conferenza stampa. ChigiCui si aggiungono lo sblocco delle trivelle e, a, la revisione del Superbonus. Il decreto ... al termine di una lunga giornata per la premier Giorgiadominata dallo scontro con la ... Parigi blinda la frontiera: «Sui migranti Roma disumana». Meloni: «Sorpresa dalla reazione aggressiva» (Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2022 'Sono rimasta molto colpita dalla reazione aggressiva del Governo francese che è incomprensibile ...Prorogare ciò che per legge sarebbe dovuto terminare naturalmente tra un mese e mezzo, azzoppare in anticipo di un anno ciò che era destinato a durare fino a fine 2023. Nell’era di Giorgia Meloni, il ...