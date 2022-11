Mamma mia! al Creberg | “Non vediamo l’ora di tornare a Bergamo”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 11 novembre 2022). Il celebre musical “”, sulle note delle ancora più celebri canzoni degli Abba, arriverà al Teatrodi. Andrà in scena sabato 12 novembre alle 21 e domenica 13 novembre alle 16: è già sold out di palchetti e platea per queste due rappresentazioni. La produzione è tutta italiana, con un allestimento tecnologico e spettacolare prodotto da Peeparrow Entertainment e il Teatro Sistina con la regia e l’adattamento di Massimo Romeo Piparo. Abbiamo intervistato l’attrice Linda Gorini, che nello spettacolo veste i panni della protagonista, Sophie (Sofia, nell’adattamento italiano). Il musical sta facendo tappa in tutta Italia, come sta andando la tournée? Tutto bene. Ora (nel pomeriggio di mercoledì 9 novembre, ndr) siamo ad Assisi dove, al momento, siedo in un bar con Sabrina ...