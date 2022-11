Malore fatale in casa a 30 anni | Mara si era sposata sabato scorso

in casa La giovane donna era stata ricoverata in ospedale 24 ore prima dopo essersi sentita male in casa. La ragazza , da quanto appreso, ha perso conoscenza forse a causa di un aneurisma . A ...Di Daniele - 10/11/2022 Quello che sembrava essere un decesso conseguente ad unè in realtà ben altro. Dopo approfondite indagini è stato risolto il giallo della morte di ...di un malora; ...Si era sposata sabato in Comune a Vallefoglia, è morta martedì dopo un malore all'ospedale San Salvatore di Pesaro. è una tragedia immane quella che ha colpito ...Vallefoglia: la storia straziante di Mara Angelini. Sabato le nozze, martedì è morta. Il marito: "È successo tutto all’improvviso, non riesco ancora a crederci" ...