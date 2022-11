Haaland | ' Difensori mi temono Forse avrei potuto giocare per l' Inghilterra ma '

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ": 'mi ...... Erlinga Box to Box racconta il suo arrivo in Premier League , i suoi gusti musicali e si dice pronto per diventare un rapper dopo il ritiro dal calcio giocato: 'Ihanno paura di ...Intervista esclusiva a GOAL nella rubrica Box to Box per Erling Haaland, attaccante del Manchester City e della Nazionale della Norvegia. Particolari passaggi sulla sua forza e sete di gol ma anche a ...Erling Haaland è pronto a fare la storia del calcio. Il giovane attaccante danese, in estate passato dal Borussia Dortmund al Manchester City, sta distruggendo ogni tipo di record a ...