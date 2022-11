Covid | l' Rt continua a scendere | leggera ripresa dell' incidenza

(Di venerdì 11 novembre 2022) L'indice di replicazione è allo 0,83. I casi per 100 mila abitanti in una settimana sono passati da 283 a 307

ilmattino.it

l'inversione di rotta dell'epidemia diin Italia. Anche questa settimana, evidenzia il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, sono infatti calati contagi, decessi e ricoveri ..."Nelle gestanti la natimortalità è una complicanza riconosciuta dell'infezione da- 19, ... () leggi la 2° pagina «Il Covid continua la corsa ma contagi sottostimati: troppi tamponi fatti in casa» Continua l'inversione di rotta dell'epidemia di Covid in Italia. Anche questa settimana, evidenzia il monitoraggio indipendente della ...Milano, 11 nov. (Adnkronos Salute) - "Resta sostanzialmente stabile l'incidenza settimanale" di Covid-19 in Italia. Il dato a livello nazionale passa a 307 casi ogni 100mila abitanti dal 4 al 10 novem ...