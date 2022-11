(Di venerdì 11 novembre 2022) Laapre al pubblico le iscrizioni per la 14ªdella Rievocazione Storica , che si terrà dal 23 al 26 marzo, riaffermandosi nel panorama delle grandi gare classiche ...

QN Motori

La- Sanremo apre al pubblico le iscrizioni per la 14ª edizione della Rievocazione Storica , che si terrà dal 23 al 26 marzo 2023 , riaffermandosi nel panorama delle grandi gare classiche ...... festeggiando da solo la vittoria della. Il suo pallino da tempo è la costruzione di uno ... Furlani lascerà presto la base di Londra e l'incarico con Elliott per trasferirsi nuovamente a; l'... Coppa Milano-Sanremo 2023, una edizione rivoluzionaria Coppa Milano-Sanremo 2023, una edizione rivoluzionaria. La 14ª edizione della Rievocazione Storica si terrà dal 23 al 26 marzo 2023.Per la prima volta a Milano la finalissima della Coppa del mondo del panettone. Dal 4 al 6 novembre, al Palazzo delle Stelline, prenderanno il via tre giorni aperti al pubblico fra eventi, ...