Cesáreo Onzari e il suo ‘gol olimpico’

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 11 novembre 2022) Le circostanze che hanno reso famoso nel mondo, ovverosia il l’autore del famigerato, il primo segnato direttamente da calcio d’angolo, tendono a ridurre la sua figura a un solo istante che, per quanto sia ancora celebrato da circa un secolo, rischia di semplificare o ridurre l’importanza di un giocatore che con quel gol improvviso, nel 1924 ha indirettamente causato prima un incidente diplomatico, con l’intervento del Ministro della guerra, poi la prima morte di un tifos per una partita di calcio in America Latina. La squadra d’oro Mentre la stampa in America Latina celebra l’oro olimpico dell’Uruguay (ottenuto a Parigi in finale contro la Svizzera) come una vittoria decisiva per tutto il continente, gli argentini masticano amaro per la grande occasione perduta. In Francia ...