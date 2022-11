Bimba di due anni lanciata dalla finestra dal padre | dimessa dal Santobono

di Fisciano dimessa dall'ospedale. É stata dimessa dall'ospedale Santobono di Napoli ladianni che, lo scorso 30 ottobre, era stata lanciata dalla finestra dal padre, in provincia di Salerno.di Fisciano, dimessa dal Santobono La piccola, è stata operata per la frattura ...Dimessa lalanciata nel vuoto dal padre Le indagini dei carabinieri avevano accertato poi che ... Lo specialista aveva anche prescritto al 40ennefarmaci dall'effetto calmante. bambini ...Quattro colpi sparati in pieno giorno proprio mentre i bimbi dell'istituto comprensivo statale Toti Borsi Giurleo erano in fila per uscire da scuola. Ancora panico a Ponticelli per la faida ...Secondo i risultati dell'autopsia la piccola Diana Pifferi è morta 1-2 giorni prima del rientro della madre, che si trovava a Leffe.