Anche i sacerdoti risentono della crisi energetica?

Leggi su lalucedimaria

(Di venerdì 11 novembre 2022) Come riescono i nostria far fronte alle grandi difficoltà nelle loro parrocchie causate dalla? Sono la maggioranza coloro che si trovano a fare i conti con lache sta attanagliando un po’ tutti in questo periodo. Dicono che la Chiesa sia ricca…ma è così? Sono in molti a dire che L'articolo proviene da La Luce di Maria.