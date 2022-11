(Di giovedì 10 novembre 2022) Il 60% degli italiani fra i 65 e gli 80 anni dipende dalla televisione per sapere cosa succede nel mondo, mentre gli adulti fra i 30 e i 44 anni hanno scelto Facebook come loro fonte di informazione. Nel frattempo, ogni giorno chiudono tre edicole: 10 anni fa erano 35mila e oggi poco più di 10mila: l'informazione tradizionale, quindi, sta cedendo il posto all'informazione digitale, che ha moltiplicato formati, canali e il volume delle informazioni. Tanto che oggi ricorrere all'intelligenza artificiale applicata ai media può rappresentare la strada maestra per accedere all'infosfera. L'azienda informatica,, fondata nel 2001 da Valerio Bergamaschi, da sempre all'avanguardia nelMonitoring e già ideatrice dell'edicola digitale VoloEasyReader – soluzione leader sul mercato con oltre 13mila utenti professionali – ha deciso di mettere a ...

Agenzia ANSA

Il Festival di Sanremo 2022 siverso la sua terza serata e i cantanti in gara dovranno contendere a Elisa il primo posto ...10 anni Grazie ai dati raccolti dalla Direzione Innovazione di(...Il Festival di Sanremo 2022 siverso la sua terza serata e i cantanti in gara dovranno contendere a Elisa il primo posto ...10 anni Grazie ai dati raccolti dalla Direzione Innovazione di(... Volocom avvia la News Intelligence Federico Luperi nominato Direttore - Tecnologia Il 60% degli italiani fra i 65 e gli 80 anni dipende dalla televisione per sapere cosa succede nel mondo, mentre gli adulti fra i 30 e i 44 anni hanno scelto Facebook come loro fonte di informazione.